Belgia: Fala upałów w kraju; temperatura może sięgnąć 33 stopni

Królewski Instytut Meteorologiczny (KMI) ostrzega, że we wtorek temperatury w niektórych rejonach Belgii mogą przekroczyć 30 stopni C. W środę będzie jeszcze cieplej, a większość kraju dotknie tropikalny upal przy temperaturze dochodzącej do 33 stopni. Dla większości terytorium Belgii wydano ostrzeżenie przed upałami - donosi telewizja VRT.

We wtorek temperatury dochodzą do 25 stopni na obszarach przybrzeżnych i na torfowiskach we wschodniej części prowincji Liege. Nawet 30 stopni wskazują termometry na obszarach centralnych.

Najbliższa noc będzie łagodna, a temperatury spadną do 14-18 stopni. W środę temperatury na obszarach przybrzeżnych Belgii wyniosą od 22 do 26 stopni C. Jednak w innych częściach kraju będzie bardzo gorąco, nawet do 33 stopni C.

Na środę wydano ostrzeżenie dotyczące upałów. Odnosi się ono do całej Flandrii (z wyjątkiem Flandrii Zachodniej), regionu stołecznego Brukseli oraz prowincji walońskich Hainaut, Brabancji Walońskiej i Luksemburga. KMI wzywa wszystkich do zachowania ostrożności. Osobom starszym i słabszym zaleca się picie dużej ilości wody i unikanie słońca.

W czwartek powietrze z północnego zachodu i północy zepchnie ciepłe masy na południowy wschód. W piątek zaś zimny front przetnie Belgię z zachodu na wschód. Będzie chłodniej, a temperatura nie przekroczy 22 stopni.

Z Brukseli Łukasz Osiński