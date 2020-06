Belgia: Grupa 53 Polaków prosi o szybkie wysłanie kart do głosowania

Grupa 53 Polaków z Belgii poprosiła w piątek do konsula RP, by konsulat wysyłał pakiety do głosowania, gdy będą napływały zgłoszenia, nie czekając do ostatniego dopuszczalnego ustawą momentu. MSZ odpowiada, że choć zgodnie z prawem konsulowie wysyłają pakiety wyborcze do wyborcy nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, to proces zacznie się wcześniej.

Ma to - zdaniem grupy 53 Polaków - umożliwić oddanie głosu jak największej liczbie Polaków przebywających na terenie Belgii. Zgodnie z zarządzaniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca.

W obwodach za granicą polscy obywatele będą mogli głosować osobiście lub korespondencyjnie. Resort spraw zagranicznych przyznaje, że w niektórych obwodach ze względu na sytuację epidemiczną możliwe będzie głosowanie wyłącznie korespondencyjnie lub wyłącznie osobiste.

Grupa 53 Polaków w udostępnionym PAP liście do konsula RP w Belgii Jacka Grabowskiego prosi go o podjęcie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwią jak największej liczbie Polaków przebywających na terenie tego kraju wzięcie udziału w wyborach.

"Chcemy być pewni, że władze naszego państwa dołożą wszelkich starań, abyśmy rzeczywiście mogli, jako obywatele Polski głosujący za granicą, skorzystać w pełni z prawa udziału w powszechnych, równych, bezpośrednich, uczciwych i sprawiedliwych wyborach, w których przestrzegana będzie zasada tajności głosowania" - piszą.

Polacy zwrócili przy tym uwagę, że podobnie jak w przypadku planowanych na 10 maja wyborów, które ostatecznie się nie odbyły, również teraz nie wiadomo w jaki sposób dostarczone będą karty do głosowania korespondencyjnego i jak będą zabezpieczone przy ich odesłaniu. Przedstawiciele Polonii pytają też o gwarancje zachowania zasad sanitarnych w przypadku głosowania w lokalu wyborczym.

"Przede wszystkim zwracamy się dziś jednak do pana z apelem o podjęcie wszelkich niezbędnych czynności, które sprawią, że Polacy zamieszkali w Belgii będą mogli faktycznie skorzystać z prawa do głosowania korespondencyjnego" - podkreślano w liście do konsula.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem obywatele, których nazwiska figurują w spisie wyborców, będą mogli zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego do 15 dni przed głosowaniem. Pakiety wyborcze umożliwiające zgłoszonym oddanie głosu powinny zostać wysłane do nich przez konsulaty co najmniej sześć dni przed głosowaniem.

"Tak określone terminy i napięty kalendarz wyborczy stwarzają ryzyko, że możliwość skutecznego skorzystania z prawa do głosowania korespondencyjnego będzie bardzo ograniczona" - ostrzegają sygnatariusze listu wskazując na opóźnienia w realizowaniu przesyłek przez pocztę w wielu krajach w związku z pandemią.

Resort spraw zagranicznych podkreślił, że choć zgodnie z prawem konsulowie wysyłają pakiety wyborcze do wyborcy nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, to proces zacznie się wcześniej. "Konsulowie oczywiście przystąpią do sukcesywnej wysyłki pakietów przed tym terminem, tak aby umożliwić wyborcom odesłanie pakietów do urzędu konsularnego" - zaznaczyło w oświadczeniu dla PAP biuro rzecznika prasowego MSZ.

W czwartek ministerstwo przekazało, że informacja o numerach obwodów do głosowania utworzonych za granicą, sposobie głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych będzie podana do wiadomości publicznej - zgodnie z kalendarzem wyborczym przedstawionym przez marszałek Sejmu - do dnia 9 czerwca 2020 r.

Resort zapewnił w komunikacie, że informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz stronach internetowych polskich placówek zagranicznych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka