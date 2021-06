Belgia: Gwałtowny spadek liczby zakażonych koronawirusem i hospitalizacji

W Belgii obserwowany jest gwałtowny spadek liczby osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa oraz liczby osób chorych na Covid-19, które są hospitalizowane lub umierają - podają belgijskie media.

Jak podała telewizja VRT, w ciągu tygodnia od 28 maja do 3 czerwca każdego dnia w Belgii hospitalizowano średnio 78 osób z Covid-19. To o 22 proc. mniej w porównaniu ze średnią 101 hospitalizacji dziennie w poprzednim tygodniu.

W czwartek 3 czerwca krajowe szpitale zgłosiły 74 przyjęcia pacjentów z Covid-19. 126 pacjentów zostało wypisanych ze szpitali. Obecnie przebywa w nich 1063 pacjentów z Covid-19, a to o 22 proc. mniej niż tydzień temu. Spośród hospitalizowanych 364 przebywa na OIOM-ach, z czego 240 jest podłączonych do respiratorów. Liczba pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii spadła w ciągu ostatniego tygodnia o 26 proc.

W ciągu tygodnia od 25 do 31 maja w Belgii codziennie umierało średnio 13 osób z Covid-19, a średnio 1875 osób uzyskiwało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To o 8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu (wliczając święto państwowe). Od początku pandemii w Belgii w marcu zeszłego roku odnotowano 1 mln 66 tys. 957 pozytywnych wyników testów.

Od 25 do 31 maja każdego dnia w Belgii przeprowadzano średnio 47 tys. testów na koronawirusa, co stanowi spadek o 2 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Spośród badanych 4,4 proc. miało pozytywny wynik testu na obecność wirusa.

Do 2 czerwca 4 800 457 osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. To 52,1 proc. dorosłej populacji. Spośród nich 2 270 506 otrzymało dwie dawki.

Z Brukseli Łukasz Osiński