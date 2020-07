Belgia: Kolejny znaczny przyrost przypadków infekcji koronawiursem

W Belgii odnotowywano średnio 311 nowych przypadków koronawirusa dziennie w tygodniu od 18 do 24 lipca. To wzrost o 69 proc. w porównaniu z poprzednim siedmiodniowym okresem - informują we wtorek belgijskie media.

Jak podaje VRT, 22 lipca stwierdzono 544 nowe przypadki infekcji, a 23 i 24 lipca ich liczba również przekroczyła 400. Jak dotąd w Belgii zarejestrowano 66 428 przypadków SARS-CoV-2.

W dniach 18-24 lipca średnio każdego dnia hospitalizowano 19 osób z koronawirusem. Liczba ta wzrosła o 38 proc. w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami, kiedy średnia wynosiła 14 hospitalizacji dziennie. W tym okresie odnotowywano średnio dwa zgony każdego dnia. W poprzedzającym tygodniu dochodziło średnio do trzech zgonów dziennie.

Władze Belgii w związku z rosnącą liczbą zakażeń zaostrzyły w poniedziałek specjalne środki wprowadzone z powodu pandemii. Podjęły decyzję m.in. o zmniejszeniu liczby osób, z którymi można się spotykać na co dzień w swoim domu.

Tak zwana bańka społeczna to maksymalna liczba osób, z którymi może się spotykać w Belgii każda mieszkająca tam osoba. Dotychczas było to 15 tych samych osób tygodniowo, nie licząc dzieci poniżej 12 lat, jednak władze zdecydowały, że od środy będzie to pięć tych samych osób przez cały miesiąc.

Jeśli można zachować dystans społeczny, dane gospodarstwo domowe może spotkać się z 10 dorosłymi osobami, np. podczas zajęć na świeżym powietrzu.

Nowe regulacje będą obwiązywały do końca sierpnia. Zmniejszono liczbę osób, które mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych w pomieszczeniach - z 200 do 100. Na zewnątrz z kolei z 400 do 200. Zakrycie twarzy na takich imprezach jest obowiązkowe.

Telepraca jest nadal "wysoce rekomendowana". W sklepie będzie mogła przebywać tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego i robić zakupy przez maksymalnie 30 minut.

Z Brukseli Łukasz Osiński