Belgia: Król przedłuża mediatorom misję utworzenia koalicji rządowej

Król Belgów Filip I przedłużył w piątek do 13 stycznia wybranym przez siebie wcześniej mediatorom - Joachimowi Coensowi (CD&V) i Georgesowi-Louisowi Bouchezowi (MR) - misję zbudowania koalicji, która mogłaby wyłonić nowy rząd.

Media wskazują, że praca obu polityków potwierdziła, jak trudne jest zbudowanie porozumienia między dwiema największymi partiami politycznymi w kraju - Nowym Sojuszem Flamandzkim (N-VA) i frankofońską Partią Socjalistyczną. Pomimo ich starań przepaść między dwiema największymi formacjami nie zmniejszyła się.

Przewodniczący Partii Socjalistycznej Paul Magnette powiedział w ostatnią niedzielę, że Nowy Sojusz Flamandzki "nie chce iść na kompromis". Dwa dni później Rudy Demotte (Partia Socjalistyczna) ogłosił w radiu, że jego partia nie może rządzić z flamandzkimi nacjonalistami.

"Nie marnujmy więcej czasu na omawianie tego, co nie jest dla nas możliwe. Istnieje wybór: albo Partia Socjalistyczna, albo Nowy Sojusz Flamandzki" - powiedział. "Udajemy, że możliwa jest koalicja z N-VA. To kłamstwo. To nie jest opcja" - zaznaczył.

Mediatorzy będą próbowali jednak znaleźć kompromis między partiami w takich sprawach, jak: deficyt budżetowy, polityka społeczna (zabezpieczenia społeczne, emerytury itp.), zatrudnienie i rynek mieszkaniowy, klimat oraz migracja.

Podział administracyjno-językowy Belgii praktycznie uniemożliwia wyłonienie zdecydowanego zwycięzcy w wyborach krajowych. O ile we flamandzkojęzycznej Flandrii dużą popularnością cieszą się partie prawicowe, o tyle we francuskojęzycznej Walonii silni są socjaliści.

Przed sześcioma miesiącami Belgowie zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Od tego czasu Belgia tkwi w politycznym ślepym zaułku, a politycy nadal bezskutecznie próbują utworzyć koalicję, która mogłaby wyłonić nowy rząd.

Z Brukseli Łukasz Osiński