Belgia łagodzi obostrzenia związane z Covid-19 od 18 lutego

Władze Belgii zdecydowały o złagodzeniu obostrzeń dotyczących Covid-19. Według nowych zasad, które zaczną obowiązywać 18 lutego, telepraca nie będzie już obowiązkowa przez cztery dni w tygodniu, choć będzie zalecana osobom mogącym pracować w domu, a bary i restauracje mogą być otwarte po godz. 24.

"Przyjrzeliśmy się sytuacji zdrowotnej w oparciu o wskaźnik codziennych przyjęć do szpitala i ogólny wskaźnik obłożenia oddziałów intensywnej opieki medycznej" - powiedział premier Belgii Alexander De Croo, tłumacząc decyzję o ograniczeniu obostrzeń.

Jak informuje telewizja VRT, od soboty 19 lutego dzieci w wieku od 6 do 12 lat nie będą już zobowiązane do noszenia maseczek w miejscach, w których obecnie jest to wymagane (w środkach transportach publicznego, sklepach itd.). Oznacza to również, że nie będą musiały zakrywać ust i nosa, gdy wrócą do szkoły w poniedziałek 21 lutego.

Od najbliższego piątku zniesione zostaną również ograniczenia dotyczące liczby osób, z którymi można chodzić na zakupy. Obecnie są to nie więcej niż dwie osoby (z wyłączeniem dzieci pozostających na utrzymaniu lub osób wymagających pomocy).

Bary i restauracje nie będą już musiały zamykać się o północy, liczba osób przy stolikach nie będzie już ograniczona do sześciu i znów będzie można napić się drinka przy barze. Tylko personel nadal będzie musiał nosić maseczki.

Z Brukseli Łukasz Osiński