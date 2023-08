Belgia: „Le Soir”: przemoc związana z narkotykami osiągnęła w ostatnich tygodniach swój szczyt

Obcinanie palców, porwania, ciała podziurawione kulami lub ludzie pozostawieni na pewną śmierć po pobiciu; w Brukseli przemoc związana z narkotykami osiągnęła w ostatnich tygodniach swój szczyt - alarmuje dziennik „Le Soir”.

"Sytuacja w stolicy przypomina sceny z filmów kryminalnych" - twierdzi jeden z policjantów.

Gazeta napisała, że porachunki handlarzy narkotykami w stolicy Belgii stają się coraz bardziej brutalne i w ostatnim czasie przybrały brutalniejszą formę.

"Nigdy czegoś takiego nie widziałem w mojej karierze. Widzimy coraz więcej przemocy, coraz częściej stosowanej przy użyciu środków, które są przerażające" - powiedział "Le Soir" policjant z dwudziestoletnim stażem. Funkcjonariusz wskazuje, że kryminaliści strzelają w biały dzień z karabinów szturmowych typu AK-47 lub M16.

"Liczby mówią same za siebie: od 1 stycznia 2023 roku w regionie Brukseli odnotowano sześć zgonów związanych z narkotykami. Do tego dochodzi 20 ciężko rannych, którzy wymagali hospitalizacji i 41 lekko rannych" - czytamy w "Le Soir", który powołuje się na statystyki stołecznej policji. Obejmują one porachunki między dilerami, porwania, a także zabójstwa na zlecenie.

"Podjęto wszelkie możliwe środki w celu ścigania sprawców tego typu przestępstw" - zapewnia brukselska prokuratura. Gazeta zauważa jednak, że sama prokuratura boryka się z problemami, bowiem brakuje jej personelu.

Andrzej Pawluszek