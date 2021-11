Belgia: Liczba chorych na Covid-19 w szpitalach nadal gwałtownie rośnie

W Belgii następuje dalszy gwałtowny wzrost liczby osób z Covid-19, które są pod opieką w szpitalach w kraju. Jednak tempo wzrostu liczby nowych infekcji spada - informują belgijskie media.

Instytut nauki o zdrowiu publicznym Sciensano opublikował najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa w Belgii. Jak podaje telewizja VRT, w ciągu tygodnia do 4 listopada każdego dnia do szpitala w Belgii przyjmowano średnio 172 pacjentów z Covid-19. To o 33 proc. więcej niż średnia liczba w poprzednim tygodniu.

Obecnie w belgijskich szpitalach przebywa 1899 pacjentów z Covid-19, o 34 proc. więcej niż tydzień temu. 364 przebywa na OIOM-ach, co oznacza wzrost o 42 proc.

W ciągu tygodnia od 26 października do 1 listopada każdego dnia średnio 6928 osób w Belgii uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To wzrost o 13 proc. w stosunku do średniej dziennej z poprzedniego tygodnia. W tym samym okresie przeprowadzono o 16 proc. więcej testów. Spośród przebadanych 9,8 proc. miało wynik pozytywny na obecność wirusa. Wskaźnik reprodukcji koronawirusa w Belgii wynosi obecnie 1,20.

W ciągu tygodnia od 26 października do 1 listopada z powodu Covid-19 każdego dnia w Belgii umierało średnio 21 osób. Od początku pandemii zmarło 26 105 osób.

Obecnie 8,7 miliona osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. To 88 proc. dorosłej populacji. 8,5 miliona osób (86 proc. wszystkich dorosłych) zostało w pełni zaszczepionych.

Z Brukseli Łukasz Osiński