Belgia: Liczba hospitalizacji z powodu Covid-19 nadal spada. Liczba infekcji też

Liczba hospitalizacji z powodu Covid-19 nadal spada w Belgii. Podobnie jest z liczbą nowych infekcji - informują belgijskie media. Obecnie 2 tys. 648 osób znajduje się w szpitalach z powodu Covid-19.

Jak podała telewizja VRT, w ciągu tygodnia od 26 kwietnia do 2 maja szpitale w kraju zgłaszały średnio 193 przyjęć dziennie pacjentów z COVID-19. To o 16 proc. mniej niż 7-dniowa średnia przyjęć do szpitala w poprzednim tygodniu.

W niedzielę 2 maja szpitale w kraju zgłosiły 161 przyjęć pacjentów z COVID-19, o 34 mniej niż w sobotę. 98 pacjentów zostało wypisanych ze szpitali. Łączna liczba pacjentów z COVID-19 leczonych w szpitalach w kraju to 2648. To o 8 proc. mniej niż tydzień temu.

Spośród tych hospitalizowanych 825 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, a 508 pacjentów jest pod respiratorami. Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii spadła o 7 proc. w ciągu ostatniego tygodnia. Liczba pacjentów korzystających z respiratorów spadła o 1 proc.

Do tej pory w Belgii zmarło 24 291 osób z powodu COVID-19.

Między 23 a 29 kwietnia średnio 3046 osób w Belgii każdego dnia uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa. To o 16 proc. mniej niż 7-dniowa średnia z poprzedniego tygodnia. Od początku pandemii łącznie 995 562 osób w Belgii uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W tym samym okresie każdego dnia testowano średnio 46 400 osób na obecność koronawirusa. Spośród testowanych 7,6 proc. dało wynik pozytywny na obecność wirusa.

Liczba reprodukcyjna (R0) koronawirusa w Belgii wynosi obecnie 0,91. Oznacza to, że średnio 100 osób z wirusem zaraża 91 innych.

Według danych z soboty 1 maja 3 550 382 osoby w Belgii otrzymały pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. To 33,3 proc. dorosłej populacji. 829 376 osób otrzymało drugą dawkę.

