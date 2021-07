Belgia: Liczba infekcji rośnie, hospitalizacji i zgonów nadal spada

Najnowsze belgijskie statystyki pokazują gwałtowny wzrost liczby osób, u których stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jednak liczba osób testowanych również gwałtownie rośnie, ponieważ wiele osób, które nie są w pełni zaszczepione, wykonuje test, aby móc wyjechać na wakacje. Liczba hospitalizacji i zgonów nadal spada.

Jak podało VRT, w ciągu tygodnia od 25 czerwca do 1 lipca średnio 506 osób w Belgii każdego dnia miało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To średnio o 52 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu.

Jednak liczba testowanych osób również wzrosła o około połowę (49 proc.), a każdego dnia w tygodniu od 25 czerwca do 1 lipca przeprowadzano średnio 60 100 testów na koronawirusa. Spośród przebadanych 1 proc. osób uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa, jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim tygodniem.

W ciągu tygodnia od 25 czerwca do 1 lipca w Belgii codziennie umierały średnio 3 osoby z Covid-19. To o 31 proc. mniej w stosunku do średniej dziennej liczby ofiar śmiertelnych w poprzednim tygodniu. Od początku pandemii w Belgii zmarło 25 190 osób z Covid-19.

W ciągu tygodnia od 27 czerwca do 3 lipca krajowe szpitale odnotowały średnio 15 przyjęć osób z Covid-19. To o 28 proc. mniej niż średnia z poprzedniego tygodnia. W poniedziałek 5 lipca szpitale zgłosiły 12 przyjęć pacjentów z Covid-9. Wypisano 12 pacjentów.

To sprawia, że całkowita liczba pacjentów z Covid-19, którzy są pod opieką w krajowych szpitalach, wynosi 262, co stanowi spadek o 23 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Spośród hospitalizowanych 115 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Podstawowy wskaźnik reprodukcji koronawirusa wynosi obecnie 0,79. Oznacza to, że 100 osób koronawirusem zaraża kolejne 79 innych.

W niedzielę 4 lipca (ostatnia data, dla której dostępne są dane) 7 397 549 osób w Belgii otrzymało pierwszy zastrzyk szczepionki. To 79,3 proc. dorosłej populacji i 64,2 proc. całej populacji. Spośród nich 4 174 784 jest w pełni zaszczepionych.

Z Brukseli Łukasz Osiński