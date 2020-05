Belgia: Liczba infekcji spadła poniżej 200 dziennie; 42 nowe ofiary śmiertelne Covid-19

192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 42 zgony - to najnowszy dobowy bilans pandemii Covid-19 w Belgii przedstawiony w środę przez centrum kryzysowe.

Obecnie w szpitalach w tym kraju przebywa 1527 pacjentów zakażonych koronawirusem. Dla porównania około miesiąc temu, w szczycie obłożenia, około 6 tys. osób było hospitalizowanych z powodu tej infekcji.

Placówki medyczne opuszcza obecnie więcej osób niż jest przyjmowanych. Najnowsze podsumowanie mówi o 58 hospitalizacjach oraz 160 wypisanych osobach.

Według ekspertów, na których powołuje się publiczny nadawca VRT, średni spadek hospitalizacji wynosi około 3 procent dziennie. 313 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Tu średni spadek obłożenia łóżek wynosi około 4 procent na dobę.

W środę poinformowano o 42 nowych zgonach, co również potwierdza tendencję spadkową; 20 osób zmarło w szpitalach, kolejne 20 w domach opieki.

Łączna liczba zgonów przypisanych Covid-19 wynosi w Belgii 9150.

W środę poinformowano o 192 nowych infekcjach, z czego 117 we Flandrii, 57 w Walonii i 18 w Brukseli; reszta nie została przypisana do żadnego z regionów. Liczba ta również maleje w porównaniu do poprzednich dni. W sumie od początku pandemii wykryto w Belgii 55 983 przypadki koronawirusa.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka