Belgia: Liczba nowych infekcji SARS-CoV-2 nadal rośnie, choć mniej gwałtownie

W Belgii w tygodniu od 29 lipca do 4 sierpnia średnio 568 osób dziennie uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa. To o 25 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Liczba nowych infekcji nadal rośnie, choć mniej gwałtownie - informuje telewizja VRT.

Instytut nauk o zdrowiu publicznym opublikował nowe dane dotyczące pandemii koronawirusa w Belgii. Pokazują one wzrost liczby nowych infekcji, choć mniej gwałtowny niż w tygodniowych średnich publikowanych w poprzednich dniach.

W tygodniu od 29 lipca do 4 sierpnia średnio 568 osób dziennie uzyskało pozytywny wynik testu na obecność nowego wirusa koronowego, a w tygodniu między 21 a 28 lipca - 455. Wzrost liczby zakażeń o 25 proc. tydzień do tygodnia jest niższy niż wzrost o 46 proc. tydzień do tygodnia, który odnotowano w piątek.

Jednak dane pokazują znaczny wzrost liczby osób hospitalizowanych z powodu Covid-19. W ciągu ostatniego tygodnia średnio 26 osób dziennie było przyjmowanych do szpitala z powodu koronawirusa. To o 22 proc. więcej niż w przypadku średniej dziennej 22 przyjęć do szpitala w poprzednim tygodniu.

Liczba zgonów w tygodniu między 29 lipca a 4 sierpnia wyniosła średnio nieco ponad 3 dziennie.

Jak dotąd w Belgii łącznie 73 tys. osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Z Brukseli Łukasz Osiński