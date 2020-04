Belgia: Liczba nowych przypadków koronawirusa spadła nieznacznie

W ciągu minionej doby w Belgii wykryto 1209 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało w środę centrum kryzysowe. To nieco mniej niż dzień wcześniej. Wirus nadal się jednak rozprzestrzenia, dotychczas spowodował śmierć w tym kraju 2240 osób.

Spadła jednak liczba osób, które są w szpitalach. Obecnie w sumie hospitalizowanych jest 5688 pacjentów, z czego 487 przyjęto w ciągu ostatnich 24 godzin od przedstawienia najnowszego podsumowania. Jednocześnie 524 osoby mogły wyjść z placówek leczniczych.

"Wydaje się, ze zbliżyliśmy się do szczytu lub wypłaszczenia liczby zachorowań" - oznajmił cytowany przez dziennik "Le Soir" wirusolog Emmanuel Andre - Obserwujemy spadek liczby osób hospitalizowanych, co jest zachęcającym znakiem, wskazującym na to, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty".

Do tej chwili w Belgii zgłoszono 23 403 potwierdzone przypadki Covid-19, z czego 11 proc. (2515) w Brukseli. W minionych 24 godzinach zarejestrowano 205 nowych zgonów; 95 osób zmarło w szpitalach. Od początku epidemii w Belgii odnotowano łącznie 2240 śmiertelnych przypadków.

Obecnie 1276 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, a 1008 wymaga wsparcia w oddychaniu. Belgia zwiększyła liczbę przeprowadzanych testów; we wtorek w różnych laboratoriach przeprowadzono ich 3958.

Od ponad tygodnia liczba nowych zakażeń w tym kraju utrzymuje się na poziomie około tysiąca przypadków. We wtorek zgłoszonych było 1380 zakażeń - o 171 więcej niż w środę.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka