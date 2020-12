Belgia: Liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła o 15 proc., a hospitalizacji - o 11 proc.

Statystyki dotyczące pandemii koronawirusa w Belgii wciąż się poprawiają. W ciągu tygodnia liczba nowych przypadków spadła o 15 proc. , a liczba hospitalizacji - o 11 proc.

Jak przekazuje telewizja VRT, średnio 160 pacjentów z Covid-19 trafiało do szpitali codziennie od 21 do 27 grudnia, co oznacza 11-procentowy spadek w ciągu tygodnia.

W niedzielę do szpitali przyjęto 149 pacjentów z koronawirusem, a 59 zostało wypisanych. Łącznie 2362 pacjentów nadal przebywa w szpitalach, w tym 492 - na oddziałach intensywnej terapii.

Średnio 2171 nowych przypadków wykrywano każdego dnia (między 18 a 24 grudnia), co oznacza spadek o 15 proc. w ciągu tygodnia. Każdego dnia wykonywano prawie 36 tys. testów, z czego 7,4 proc. przyniosło wynik pozytywny.

Każdego dnia średnio 85 pacjentów umierało po zakażeniu się koronawirusem. Ta liczba spadła o 13 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Całkowita liczba zgonów spowodowanych koronawirusem wzrosła do 19 200.

Z Brukseli Łukasz Osiński