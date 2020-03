Belgia: Liczba przypadków koronawirusa wzrosła do 23

W Belgii zdiagnozowano dziesięć nowych zakażeń koronawirusem; łącznie w kraju tym stwierdzono ich 23 - poinformowała w środę federalna publiczna służba zdrowia SPF. Służby medyczne spodziewają się wzrostu liczby zakażeń w najbliższym czasie.

3 marca w laboratorium w Leuven przeprowadziło 495 testów na koronawirusa, z czego 10 dało wynik pozytywny. Dziewięciu pacjentów wróciło z ostatnim czasie z północnych Włoch, gdzie znajdują się największe ogniska epidemii w Europie.

Służby medyczne informują, że u osób tych rozwinęła się infekcja górnych dróg oddechowych ze stosunkowo "łagodnym stanem grypopodobnym". Tylko u jednego pacjenta rozwinęła się poważniejsza infekcja, dlatego został przyjęty do szpitala w Brukseli.

Osoba ta nie była za granicą, ale miała kontakt z zakażonym, który był wcześniej w Wenecji. W poniedziałek laboratorium w Leuven przeprowadziło 243 testy na obecność koronawirusa. Tego dnia w Belgii potwierdzono sześć nowych przypadków Covid-19. To również osoby, które właśnie wróciły z włoskich regionów najmocniej dotkniętych koronawirusem; same zgłosiły się na badania.

Belgijskie służby medyczne spodziewają się, że liczba przypadków, która na tle innych krajów zachodniej Europy pozostaje relatywnie niska, w najbliższych dniach będzie rosnąć. W Belgii w poniedziałek dzieci wróciły do szkoły po feriach. Placówki funkcjonują formalnie, choć dyrektorzy wysłali do rodziców wiadomości, by wstrzymali się z wysyłaniem dzieci do szkół, jeśli były w regionach najbardziej dotkniętych zachorowaniami.

Na razie nie ma objawów paniki w społeczeństwie, ale supermarkety odnotowały większe zapotrzebowanie na produkty z długą datą przydatności do spożycia, takie jak makarony czy konserwy. "Mamy system dostaw, który pozwala nam reagować w razie potrzeby. W tej chwili nie ma żadnego problemu z zaopatrzeniem" - powiedział publicznemu nadawcy VRT dyrektor sieci Colruyt Chris Van Wettere. W sklepach tych odnotowano 10 proc. wzrost obrotów.

W aptekach w Brukseli trudno dostać żele odkażające do rąk, choć farmaceuci podkreślają, że ciepła woda z mydłem w zupełności wystarczy, by się zabezpieczyć.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. U zdecydowanej większości zakażonych choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka