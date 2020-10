Belgia: Liczba zakażonych SARS-CoV-2 i przyjęć do szpitala szybko rośnie

Dane władz belgijskich pokazują duży wzrost liczby osób, u których wykryto koronawirusa. Liczba chorych w szpitalach podwoiła się, a 7-dniowa średnia liczba zgonów wzrosła o ok. 90 proc. w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia - informuje telewizja VRT w piątek.

W tygodniu między 6 a 12 października średnio 5976 osób każdego dnia miało pozytywny wynik testu na obecność nowego koronawirusa. Jest to wzrost o 96 proc. w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia (od 29 września do 5 października), kiedy to dochodziło do średnio 3047 infekcji dziennie. W poniedziałek 12 października 8582 osoby w Belgii uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Liczba osób z Covid-19 wymagających leczenia szpitalnego również gwałtownie rośnie. W tygodniu od 9 do 15 października do belgijskich szpitali przyjmowano codziennie średnio 193 osoby. Jest to wzrost o 101 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem (od 2 do 8 października), kiedy do krajowych szpitali przyjmowano średnio 98 pacjentów z Covid-19 dziennie.

W czwartek 15 października do szpitala w Belgii przyjęto 288 chorych z koronawirusem. Daje to całkowitą liczbę 1949 pacjentów z Covid-19 w szpitalach. Spośród nich 327 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, a 167 pacjentów korzysta z respiratorów.

W tygodniu od 6 do 12 października średnio 23 osoby dziennie umierały z powodu zakażenia koronawirusem. To prawie 11 więcej niż średnia dzienna liczba ofiar śmiertelnych w tygodniu od 29 września do 5 października. Średnio 46 500 osób było testowanych na obecność nowego koronawirusa każdego dnia. Odsetek pozytywnych wyników testów na obecność wirusa wyniósł 13 proc.

Z Brukseli Łukasz Osiński