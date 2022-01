Belgia: Linie Brussels Airlines wykonają 3 tys. prawie pustych lotów, aby utrzymać sloty na lotniskach

Linie lotnicze Brussels Airlines wykonają zimą ponad 3 tys. lotów prawie bez pasażerów, aby utrzymać prawa do startu i lądowań na lotniskach - informuje dziennik „Het Laatste Nieuws”. Linia woli więc latać pustymi samolotami niż tracić cenne sloty.

Przed pandemią obowiązywała zasada, że linie lotnicze muszą wykorzystać co najmniej 80 procent swoich slotów. Jeśli nie, musiały się liczyć z ich stratą. Obecnie limit został zmniejszony do 50 procent. To nadal zbyt wiele - uważają przedstawiciele Brussels Airlines.

Belgijski rząd poprosił więc Komisję Europejską o bardziej elastyczne przepisy dotyczące okien czasowych. List w tej sprawie otrzymała już unijna komisarz ds. transportu Adina Valean - informuje "HLN".

Rząd w Brukseli wskazuje, że obecne regulacje są całkowicie niezrozumiałe zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

"Zwracamy się zatem o dalsze obniżenie standardów korzystania z czasu na start lub lądowanie oraz o to, aby linie lotnicze miały większą elastyczność w planowaniu swoich lotów" - cytuje gazeta pismo belgijskich władz.

