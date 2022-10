Belgia: Lotnisko Charleroi zostanie zamknięte dla odlatujących we wtorek o godz. 16 z powodu strajku

Ze względu na strajk lotnisko Charleroi, na południu Belgii, zostanie ponownie zamknięte we wtorek o godz. 16 dla odlatujących pasażerów - informuje dyrektor portu Philippe Verdonck. Drugi dzień strajkują pracownicy firmy ochroniarskiej Security Masters, zajmujący się obsługą bramek bezpieczeństwa.

Na lotnisku, które obsługuje głównie tanich przewoźników oraz loty czarterowe, kolejki zaczęły się tworzyć już od godz. 5 rano.

"Pracownicy firmy odpowiedzialnej za kontrolę pasażerów, zgłosili się do pracy we wtorek rano, ale potem powiedzieli swojemu przełożonemu, że przystępują do strajku" - podał portal dziennika "De Standaard".

Strajkujący są niezadowoleni z decyzji władz lotniska o przydzieleniu koncesji dwóm firmom, które mają się zajmować bezpieczeństwem pasażerów. Dotychczas odpowiadało za to jedno przedsiębiorstwo.

Z powodu strajku w poniedziałek dyrektor lotniska zarządził jego zamknięcie dla odlatujących pasażerów o godz. 16. "Tak będzie również dzisiaj" - powiedział we wtorek dyrektor Verdonck portalowi VRT Nws. "Miałem nadzieję, że nocne rozmowy przyniosą porozumienie, ale tak się nie stało" - dodał.

Andrzej Pawluszek