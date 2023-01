Belgia: Media: będzie wprowadzony wymóg negatywnego testu na Covid-19 dla pasażerów z Chin

Unia Europejska wezwała państwa członkowskie, aby wymagały od osób przybywających z Chin przedstawienia negatywnego testu na Covid-19 zrobionego przed podróżą; Belgia wprowadzi ten wymóg - informuje telewizja VRT.

Belgijski minister zdrowia Frank Vandenbroucke z zadowoleniem podjął decyzje, które obejmują również zalecenie stosowania maseczek podczas lotów z Chin i sprawdzanie ewentualnych nowych wariantów koronawirusa w ściekach z lotów z ChRL.

"Poczyniono rzeczywiste postępy w kierunku wspólnego, europejskiego podejścia" - powiedział Vandenbroucke. "Naciskaliśmy mocno, ponieważ wymaga to europejskiego podejścia. Zdecydowanie zaleca się wymaganie od osób z Chin przedstawienia negatywnego testu covidowego przed wyjazdem. Zastosujemy to do bezpośrednich lotów między Belgią a Chinami. Powiemy ludziom, że potrzebują wcześniej zrobionego negatywnego wyniku testu. W przeciwnym razie nie mogą przylecieć" - dodał.

Władze Belgii z zadowoleniem przyjęły również zalecenie UE dotyczące kontroli ścieków z lotów z Chin. "Wezwaliśmy do oddzielnego zbierania ścieków z lotów z Chin na lotniskach oraz do kontroli, aby sprawdzić, czy pojawiają się jakieś nowe warianty (koronawirusa). UE przyjęła to zalecenie i Belgia je wprowadzi" - powiedział minister zdrowia. Kontrola ścieków rozpocznie się w sobotę.

Kilka krajów europejskich, w tym Włochy, Francja i Hiszpania, wprowadziło już wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na Covid-19 dla podróżnych z Chin. Obywatele ChRL będą mogli swobodnie podróżować za granicę od niedzieli po złagodzeniu ograniczeń covidowych przez władze ich kraju.

Z Brukseli Łukasz Osiński