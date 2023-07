Belgia: Media: firma zbrojeniowa, której udziałowcem jest rząd Walonii, dostarcza amunicję do Rosji

Belgijska firma zbrojeniowa New Lachaussee z Liege, w której 20 proc. udziałów ma rząd Walonii, jest podejrzewana o dostarczanie Rosji amunicji - ujawnia portal RTBF na podstawie audytu firmy KPMG.

New Lachaussee zyskała światową renomę dzięki swoim maszynom do produkcji amunicji. Jej najbardziej wydajne linie produkcyjne umożliwiają produkcję od 3 do 5 milionów sztuk amunicji rocznie.

RTBF zdobył raport z audytu, jaki w walońskiej firmie przeprowadziła firma KPMG. "Pomimo wprowadzenia w 2014 roku embarga na broń do Rosji koncern nigdy nie zerwał kontaktów z rosyjskimi firmami" - czytamy na portalu. Amunicja miała trafiać do Rosji za pośrednictwem serbskich firm.

Jak zaznacza portal, raport był utrzymywany przez firmę w ścisłej tajemnicy, nawet przed jednym z najważniejszych udziałowców, jakim jest rząd Walonii.

W oświadczeniu przekazanym mediom premier regionalnego rządu Elio Di Rupo poinformował, iż zarządził przeprowadzenie dochodzenia i prewencyjnie zawiesił firmie licencję eksportową.

"Istnieją elementy mogą budzić wątpliwości co do możliwego ryzyka związanego z przestrzeganiem embarga i sankcji europejskich" - czytamy w komunikacie.

