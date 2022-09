Belgia: Media: państwowa spółka zrzucała do rzeki wodę zanieczyszczoną uranem i kobaltem

Państwowa firma, zarządzająca składowiskiem odpadów w Kruibeke na południowy zachód od Antwerpii, zrzucała do rzeki Skaldy wodę, zawierającą pięć razy więcej uranu i nawet 11 razy więcej kobaltu niż jest to dozwolone. Do wyników analiz składu wody zleconych przez prokuraturę dotarł flamandzki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny VRT.

Na składowisko Kruibeke, którym zarządza publiczna spółka De Vlaamse Waterweg, trafia m.in. błoto pośniegowe, czy ziemia z prowadzonych prac budowlanych i porządkowych.

Kiedy w 2021 r. urzędnicy z inspekcji środowiska odkryli, że poziomy uranu, niklu, berylu i kobaltu w wodzie zrzucanej przez przedsiębiorstwo do Skaldy przekraczają dopuszczalne normy, sprawa trafiła do prokuratury.

W odpowiedzi na zarzuty De Vlaamse Waterweg broni się, argumentując, że problemem jest historyczne zanieczyszczenie środowiska.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej