Belgia: Media: szybkie przystąpienie Ukrainy do UE to miraż, który dzieli Europę Zachodnią i Wschodnią

Przyspieszona akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej to miraż, który głęboko dzieli Europę Zachodnią i Wschodnią, ocenia w czwartek belgijski dziennik "De Tijd". "Stare państwa członkowskie UE nie są entuzjastami tego pomysłu, natomiast Polska i kraje bałtyckie mocno na to naciskają" - czytamy w gazecie.

Czy Ukraina wkrótce przystąpi do Unii Europejskiej, czy może nadal będzie "krążyć wokół unijnego projektu na orbicie zewnętrznej" - stawia pytanie belgijski dziennik.

Zdaniem autora analizy "chwila Kijowa" stała się puszką Pandory: początkiem nieprzewidywalnego procesu, który może całkowicie zmienić charakter Unii Europejskiej.

"Rosyjska inwazja na Ukrainę 24 lutego jest pod wieloma względami punktem zwrotnym dla Europy. Opinia publiczna opowiedziała się po stronie Kijowa. Polska i kraje bałtyckie, które od lat ostrzegały przed rozgrywkami Władimira Putina, przodują we wspieraniu i obronie Ukrainy" - czytamy w gazecie.

"De Tijd" przypomina, że to właśnie Polska wraz z krajami bałtyckimi, najmocniej wspiera europejskie aspiracje zaatakowanego sąsiada. W ocenie dziennika wygląda na to, że Komisja Europejska opowiada się w tej sprawie po stronie Europy Wschodniej.

Inny pogląd na tę kwestię dominuje wśród krajów Europy Zachodniej - zaznacza "De Tijd". Uważają one, że szybkie dołączenie Ukrainy do UE to "fałszywa obietnica". Dziennik przypomina słowa niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock, która powiedziała podczas niedawnej wizyty w Kijowie, że "nie będzie drogi na skróty".

Podobne zdanie wyraził w ubiegły weekend francuski minister spraw europejskich Clement Beaune, który powiedział, że negocjacje akcesyjne z Ukrainą potrwają od 15 do 20 lat. "Premier Holandii Mark Rutte, który nie jest fanem szybkiego rozszerzenia Unii, chce wręcz postawić warunki przed przyznaniem statusu państwa kandydackiego" - pisze "De Tijd".

Gazeta zaznacza także inny aspekt potencjalnego dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Polska i Europa Wschodnie zyskują na sile i liczą na realną zmianę centrum władzy (w Europie) poprzez przyjęcie byłych sowieckich sąsiadów" - podkreśla autor analizy.

Jego zdaniem Polsce zależy na tym, aby tą swoistą "ucieczką do przodu" pójść w kierunku luźniejszej współpracy między państwami w ramach UE.

Andrzej Pawluszek