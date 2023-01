Belgia: Media: w kraju epidemia grypy; wzrost przypadków infekcji wirusem RSV

Belgia od kilku tygodni odnotowuje dużą liczbę przypadków grypy. Narodowy instytut zdrowia Sciensano ogłosił, że zostały już spełnione kryteria, aby uznać sytuację za epidemię - informuje agencja Belga. Ponadto nadal odnotowuje się wiele przypadków zakażenie innym wirusem powodującym choroby układu oddechowego, w tym Covid-19 i RSV.

"W przypadku wszystkich tych wirusów obowiązują te same dobre zimowe nawyki: myj ręce, noś maskę, zostań w domu, gdy jesteś chory i upewnij się, że jest dobra wentylacja" - stwierdził w komunikacie prasowym wirusolog ze Sciensano, Steven Van Gucht. "Nadal można też zaszczepić się przeciw grypie" - dodał.

Pod koniec grudnia eksperci po raz pierwszy wspomnieli o epidemii grypy, kiedy dane pokazały, że około 20 proc. pacjentów, którzy udali się do lekarza rodzinnego z objawami grypopodobnymi, zaraziło się wirusem grypy. Obecnie coraz więcej osób z grypą jest również hospitalizowanych.

"W szpitalu jest mniej więcej tyle samo pacjentów z grypą, co z Covid-19" - powiedział Van Gucht. "Może się zdarzyć, że wkrótce będzie więcej grypy niż Covid" - dodał. Infekcje obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale na razie najbardziej dotknięte są dzieci i młodsi dorośli.

Van Gucht ocenia, że to dopiero początek epidemii i spodziewa się szczytu w ciągu trzech do czterech tygodni. "To, co obserwujemy teraz, z pewnością nie jest nienormalne, ale może stać się poważną epidemią grypy. Osoby należące do grupy wysokiego ryzyka nadal mogą zostać zaszczepione. Nie jest za późno: wciąż dostępne są szczepionki" - wskazał.

Osobom w wieku powyżej 65 lat (a nawet ponad 50) zdecydowanie zaleca się szczepienie przeciw grypie, jeśli jeszcze tego nie zrobiły, podobnie jak kobietom w ciąży, osobom przewlekle chorym, personelowi medycznemu i wszystkim osobom przebywającym w instytucjach opiekuńczych.

Połączenie Covid-19, grypy i RSV sprawia, że szpitale są bardzo obłożone, ponieważ różne krążące wirusy atakują nie tylko pacjentów, ale także personel medyczny - podaje Belga.

"Grudzień był szczególnie pracowity na oddziale dziecięcym ze względu na gwałtowny wzrost liczby zakażeń RSV. Ale od świąt Bożego Narodzenia przychodzi też dużo starszych osób z infekcjami dróg oddechowych i jest wśród nich dużo grypy" - powiedział telewizji VRT naczelny lekarz szpitala uniwersyteckiego w Leuven, Gert Van Assche. "Spodziewamy się ciężkiego sezonu grypowego. To w połączeniu z przestojami personelu stwarza ogromną presję" - dodał.

Z Brukseli Łukasz Osiński