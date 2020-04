Belgia: Miasto Halle płaci mieszkańcom za produkcję maseczek

Podbrukselskie Halle zachęca swych mieszkańców, aby zaangażowali się w produkcję maseczek ochronnych. Co więcej, można na tym zarobić dodatkowe pieniądze, bo władze miejskie przeznaczyły na ten cel 80 tys. euro - informuje portal telewizji VRT.

Od 4 maja maseczki w Belgii mają być obowiązkowe w transporcie publicznym ze względu na epidemię koronawirusa.

Halle nie chce czekać na dostawę i dlatego apeluje do swoich mieszkańców i miejskich stowarzyszeń, aby zaangażowali się w ich produkcję. Każdy otrzyma półtora euro za zrobienie jednej maseczki.

Zdaniem burmistrza Marca Snoecka, ta decyzja to zysk dla wszystkich. "Z powodu kryzysu wiele pikników, przyjęć i innych dochodowych działań zostało usuniętych z kalendarza stowarzyszeń. Dzięki produkcji masek będą one mogły częściowo zrekompensować tę stratę. Co więcej, nie jesteśmy w ten sposób zależni od dostawców" - powiedział Snoeck cytowany przez VRT.

Burmistrz jest również zadowolony, że mieszkańcy miasta nie będą musieli masowo inwestować w maski ochronne. "W tej chwili często ceny za nie są wygórowane. Zamiast więc wydawać pieniądze na zewnętrznego dostawcę gdzieś zagranicą, wolimy nagradzać entuzjazm w naszym własnym mieście" - dodał.

647 nowych przypadków zakażenia i 134 zgony w ciągu ostatnich 24 godzin to najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Belgii, przedstawiony w wtorek przez krajowe centrum kryzysowe. Dotychczas w kraju zarejestrowano 47 334 zakażenia.

W sumie w Belgii wykonano 220 204 testy na obecność koronawirusa, z czego 6162 w ciągu ostatnich 24 godzin. W ciągu doby zanotowano 123 nowe hospitalizacje, a 65 osób opuściło szpitale. Obecnie przebywa w nich w sumie 3976 pacjentów.

Z Brukseli Łukasz Osiński