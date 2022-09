Belgia: Mieszkanka Antwerpii z zakazem wstępu do zoo; powód: "niezdrowa relacja" z szympansem

53-letnia mieszkanka Antwerpii otrzymała zakaz wstępu do miejscowego zoo. Jak podała w piątek telewizja VRT, kobieta spędzała tyle czasu z jednym z mieszkających w ogrodzie zoologicznym szympansów, że doprowadziło to do powstania "niezdrowej relacji".

Według zoo grupy małp charakteryzują się ścisłą hierarchią. Członek stada, który ma zbyt wiele kontaktów z ludźmi, naraża się na agresję ze strony pozostałych osobników, co zaburza dynamikę funkcjonowania całego stada.

"To zwierzę mnie kocha, a ja kocham je. To wszystko, co mam w życiu. Dlaczego mi to odbierają?" - mówiła zdruzgotana kobieta w rozmowie z telewizją.

Dyrekcja zoo podkreśla z kolei, że kobieta nie stosowała się do ograniczeń i nie reagowała na ostrzeżenia. Tłumaczy też, że decyzja została podjęta ze względu na dobrostan szympansów, ponieważ "relacja" kobiety z małpą powodowała tarcia w grupie zwierząt.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

