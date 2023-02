Belgia: Minister obrony Finlandii: byłoby lepiej dla NATO, gdyby Szwecja i Finlandia wspólnie wstąpiły do Sojuszu

Byłoby lepiej dla wszystkich członków NATO, gdyby Szwecja i Finlandia wspólnie wstąpiły do Sojuszu, a nie jeden kraj po drugim - oświadczył w środę minister obrony Finlandii Mikko Savola.

"Byłoby lepiej dla Finlandii, dla Szwecji i dla NATO, gdybyśmy razem zostali członkami (sojuszu) tak szybko, jak to możliwe" - stwierdził Savola w wypowiedzi dla dziennikarzy przed spotkaniem z przedstawicielami krajów NATO oraz Szwecji w Brukseli.

Fiński minister podkreślił, że jego kraj blisko współpracuje ze Szwecją, która jest "najbliższym partnerem" Finlandii.

Wnioski o wstąpienie do NATO złożone przez Finlandię i Szwecję muszą zostać przyjęte przez każdy kraj NATO, jednak jak dotąd nie ratyfikowały ich Turcja i Węgry. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zasygnalizował w zeszłym miesiącu, że jego kraj może zgodzić się na przyjęcie do NATO Finlandii przed przyjęciem Szwecji, jeśli do tego w ogóle dojdzie, w obliczu rosnących napięć na linii Ankara-Sztokholm.

Tłem zastrzeżeń Turcji wobec Szwecji jest zarzut udzielania przez Sztokholm politycznego azylu działaczom kurdyjskim i politycznym przeciwnikom prezydenta Erdogana. Sprawę skomplikowały dodatkowo incydenty w Szwecji, do jakich doszło w ostatnich tygodniach, w trakcie których publicznie spalono egzemplarze Koranu.