Belgia: Minister obrony RFN: kraje NATO, w tym Niemcy, powinny wydawać na obronność minimum 2 proc. swojego PKB

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius poparł żądania partnerów z NATO, dotyczące zwiększenia poziomu wydatków na obronę. W środę, na marginesie spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli potwierdził, że przeznaczanie 2 proc. PKB powinno stać się w przyszłości dolną granicą.

"Sama chęć zbliżenia się do celu 2 proc. nie wystarczy. To musi być punkt wyjścia do dalszych działań. "Niemiecki rząd debatuje teraz nad tym i wkrótce osiągnie porozumienie" - zapowiedział dziennikarzom Pistorius.

Aktualnie w ramach krajów sojuszu prowadzone są rozmowy na temat przyszłego celu, a porozumienie powinno zostać osiągnięte najpóźniej na kolejnym zwyczajnym szczycie, który odbędzie się w stolicy Litwy, Wilnie, w dniach 11 i 12 lipca - informuje dpa.

Do tej pory Niemcy wydawały na obronność znacznie mniej niż 2 proc. swojego PKB - w 2022 roku było to 1,44 proc. Obecny cel NATO przewiduje, że do 2024 roku wszystkie państwa sojusznicze powinny zbliżyć się do granicy wydawania co najmniej 2 proc. procent swojego PKB na obronę.