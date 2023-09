Belgia: Na lotnisku w Brukseli przejęto 1,5 tony narkotyków

W połowie lipca w dziale cargo na brukselskim lotnisku skonfiskowano 1500 kilogramów narkotyków. „To jedna z największych konfiskat w Unii Europejskiej w ostatnich latach” – podała w środę Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Zdrowotnych (FAMHP), o czy napisała agencja Belga.

Narkotyki wykryto w dostawie siemienia lnianego podczas kontroli celnej i FAMHP. Należą do nich Careforce-100, Cobra-120, Pregacare-300 i Artvigil-150, które zawierają takie składniki aktywne, jak sildenafil, pregabalina i armodafinil.

Sildenafil to środek pobudzający erekcję, a pregabalina to lek przeciwpadaczkowy, ale używany jest także do wzmacniania działania opioidów. Armodafinil jest środkiem pobudzającym.

FAMHP zwraca uwagę, że zażywanie nielegalnych narkotyków stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i utrudnia leczenie. Specjalna jednostka agencji wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Z Brukseli Łukasz Osiński