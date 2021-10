Belgia: Niedzielski: współpraca medyczna państw UE powinna zostać rozszerzona

Minister zdrowia Adam Niedzielski wziął w czwartek udział w Szczycie Opieki Zdrowotnej, organizowanym przez portal Politico w Brukseli. W rozmowie poruszono m.in. tematy europejskiej odpowiedzi na pandemię oraz możliwości rozszerzenia globalnej koordynacji krajowych służb zdrowia poza zagadnienia związane z pandemią.

Zapytany o perspektywę rozszerzenia współpracy medycznej poza kwestie związane z Covid-19, co miałoby pozwolić na zmniejszenie różnic w efektywności systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich UE, Niedzielski odpowiedział, że "jest to konieczne".

"Współpraca ta powinna zostać rozszerzona. Pomoc, jaką zaoferowaliśmy Rumunii czy Litwie, powinna być standardem europejskim. Ważne jest, aby powstała baza informacji na temat tego, gdzie możemy znaleźć realną pomoc w przypadku nagłej jej potrzeby. Myślę przede wszystkim o pomocy medyków, o wspólnym zwalczaniu problemu niedoboru łóżek w szpitalach" - powiedział minister zdrowia.

Niedzielski zwrócił również uwagę na rolę koordynacji europejskich baz danych. "Myślę, że ten czas pokazuje, że w procesie zarządzania pandemią dane i informacje są kluczowe. Tworzenie baz danych, możliwość porównania ich z innymi państwami, możliwość ich wymiany - to są sprawy naprawdę fundamentalne. Dane pochodzące z różnych europejskich instytucji są analizowane w ministerstwie codziennie" - powiedział.

Dodał jednak, że "mówienie wyłącznie o wymianie informacji z baz danych to za mało".

Niedzielski został również zapytany o możliwość traktatowego rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej w kwestiach służby zdrowia. "Nie ma dwóch takich samych systemów medycznych w UE, dlatego nie jestem przekonany do tego, czy jest to dobry obszar do rozszerzania kompetencji bloku. Powinniśmy najpierw ustandaryzować systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich i dopiero potem pracować nad stworzeniem wspólnie ustalonych rozwiązań dotyczących zmian w traktatach" - ocenił polski minister.

W odpowiedzi na pytanie o ewentualny wzrost liczby nielegalnych aborcji w Polsce w związku ze zmianami prawnymi wprowadzonych w kraju w ubiegłbym roku Niedzielski powiedział, że "ze względu na pandemię nie prowadziliśmy ścisłych badań na temat tego, jak wiele takich operacji wykonano za granicą". "Nie widzimy jednak znaczących zmian w porównaniu do tego, jak ta kwestia wyglądała przed wyrokiem Trybunału (Konstytucyjnego)" - dodał.

Przedstawiciel polskiego rządu odniósł się również do propozycji utworzenia wspólnego forum zajmującego się problemami finansowymi służb zdrowia, przedłożonej przez byłego premiera Włoch Mario Montiego. Ma ona zostać przedyskutowana na piątkowym spotkaniu ministrów finansów i zdrowia państw zrzeszonych w grupie G20.

"Istnieje tak wiele różnic pomiędzy systemami opieki zdrowotnej, że czasami trudno jest znaleźć wspólne rozwiązania. Każdą kwestię powinniśmy rozpatrywać indywidualnie. Wspólny mechanizm zakupu leków sprawdził się w czasie pandemii, ale w innych kwestiach ceny, które musimy płacić jako wspólny blok silnych ekonomii, są większe niż wtedy, kiedy możemy negocjować je osobno. Mówiąc o finansowych mechanizmach współpracy, powinniśmy być bardzo ostrożni" - powiedział Niedzielski.