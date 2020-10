Belgia: Nieślubna córka Alberta II: niczego nie oczekuję od rodziny królewskiej

Delphine Boel, nieślubna córka byłego króla Belgów Alberta II, w ubiegłym tygodniu, po trwającym 20 lat skandalu, została oficjalnie uznana za księżniczkę Belgii. W poniedziałek powiedziała, że nie oczekuje niczego od swojej nowej rodziny.

Księżniczka Delphine otrzymała tytuł w wyniku czwartkowego orzeczenia sądu, po tym, jak test DNA wykazał, że były monarcha jest jej ojcem. Albert, który sześć lat temu abdykował na rzecz swojego syna Filipa, przez lata twierdził, że Delphine nie jest jego córką. Dwór nie skomentował orzeczenia.

"Nadal będę Delphine, nie będę kręcić się po ulicach i mówić proszę, zwracaj się do mnie +księżniczko+" - powiedziała w poniedziałek w Brukseli podczas pierwszej konferencji prasowej jako członkini rodziny królewskiej.

Stwierdziła, że jest spokojna i odczuwa ulgę, że historia jej życia ujrzała światło dzienne.

Księżniczka Delphine powiedziała, że jej ojciec i rodzeństwo, w tym król Filip, nie zgodzili się na kontakt z nią. Dodała, że to właśnie brak komunikacji ze strony nowej rodziny najtrudniej było zrozumieć jej i dwojgu jej dzieci. "Niczego nie oczekuję" - stwierdziła. "Gdyby jednak okazali oznaki życia, nigdy bym się od nich nie odwróciła" - dodała.

Księżniczka Delphine powiedziała, że ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji nie powinni się wstydzić i zachęcała ich do odnalezienia swojej tożsamości. "Jeśli ktoś chce poznać swoją tożsamość, to jest to coś, co należy zrobić" - stwierdziła.

Były król nadal może wnieść apelację do Sądu Kasacyjnego, ale zdaniem księżniczki Delphine raczej do tego nie dojdzie.

Król Albert zdecydował w styczniu, że nie będzie już walczył z twierdzeniem, że jest ojcem Delphine, po tym, jak zgodził się na badanie DNA i otrzymał wyniki. Plotki o związku Alberta z matką Delphine krążyły od lat, ale wiadomość, że król mógł mieć z nią dziecko, wyszła na jaw, gdy w 1999 roku opublikowano biografię żony Alberta, królowej Paoli.

Księżniczka Delphine powiedziała w poniedziałek, że punkt zwrotny w jej relacjach z Albertem II nastąpił, gdy król dwie dekady temu zaprzeczył, że jest jego córką. Powiedziała, że "była małym żołnierzem", który od 17. roku życia chronił matkę i Alberta II, bo go kochała. Kiedy odwrócił się od niej, poczuła się, "jakby wbił jej nóż w plecy".

Delphine Boel przyszła na świat w 1968 roku jako owoc wieloletniego romansu (1966-84) żonatego już księcia Alberta z baronową Sybillą de Selys Longchamps, żoną bogatego przemysłowca Jacquesa Boela. Związek małżeński Alberta z włoską arystokratką Paolą przechodził wówczas kryzys.

Księżniczka Delphine jest rzeźbiarką, a jej prace znane są z kolorowego, ekscentrycznego, a czasem prowokacyjnego stylu.