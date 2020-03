Belgia: Obchody czwartej rocznicy zamachów terrorystycznych w Brukseli

Premier Sophie Wilmes, przedstawiciele rządu i rodzin ofiar upamiętnili w niedzielę czwartą rocznicę zamachów terrorystycznych w Brukseli. W atakach na lotnisko i metro zginęły wówczas 32 osoby, w tym jedna z Polski, a ponad 300 zostało rannych.

Ceremonia była skromna z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa.

Wilmes złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar terroryzmu autorstwa Jean-Henri Compere'a przy Rondzie Schumana w sercu europejskiej dzielnicy Brukseli.

Wieńce złożyli też przedstawiciele organizacji reprezentujących ofiary ataków : Life4Brussels i V-Europe.

Obecny był federalny minister sprawiedliwości Koen Geens. Uroczyste ceremonie odbyły się na stacji metra Maaelbeek i lotnisku Zaventem, gdzie miały miejsce ataki terrorystów.

Na lotnisku Zaventem 22 marca 2016 r. dwaj dżihadyści powiązani z organizacją Państwo Islamskie (IS), Ibrahim El Bakraoui i Najim Laachraoui, zdetonowali umieszczone w torbach improwizowane ładunki wybuchowe, zabijając 16 osób.

Tego samego dnia na stacji metra Maelbeek w dzielnicy europejskiej, trzeci z samobójców, Halid El Bakraoui, zabił kolejne 16 osób. Wśród ofiar zamachowców była Polka, 61-letnia Janina Panasewicz, która zginęła w drodze do pracy.

Ataki na lotnisko i metro w Brukseli 22 marca 2016 r. to największe i najtragiczniejsze w skutkach zamachy w historii Belgii. Ich konsekwencją była szeroko zakrojona akcja likwidowania radykalnych islamskich siatek terrorystycznych na terenie całego kraju oraz trwające do dziś próby zachęcenia licznej społeczności muzułmańskiej do pełniejszego integrowania się z belgijskim społeczeństwem.

Do kolejnej, nieudanej próby zamachu doszło w czerwcu 2017 roku na brukselskim Dworcu Centralnym. Zamachowcowi nie udało się wówczas skutecznie zdetonować ładunku wybuchowego, został zastrzelony przez jednego z żołnierzy patrolujących dworzec.

Z Belgii na wojnę w Iraku i Syrii, by walczyć po stronie dżihadystów, wyjechało najwięcej osób pochodzenia arabskiego, głównie marokańskiego, spośród wszystkich krajów Europy Zachodniej. Belgijscy dżihadyści brali też udział w organizowaniu zamachów w Paryżu w listopadzie 2015 roku i w Hiszpanii w sierpniu 2017 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński