Belgia ogłasza działania, by powstrzymać gwałtowny wzrost cen energii

Belgijskie rządy federalne i regionalne ogłosiły środki, które mają powstrzymać gwałtownie rosnące cen energii - informuje agencja Belga. Jednak według premiera Alexandra De Croo, klucz do zarządzania tym kryzysem leży na szczeblu europejskim.

Belgijski rząd federalny chce przeznaczyć nadwyżki zysków w sektorze energetycznym na zasilenie funduszu solidarności - oświadczył w środę De Croo na konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego ds. wysokich cen energii. Komitet Konsultacyjny skupia rząd federalny oraz rządy regionalne i wspólnotowe Belgii.

Kraj podjął również decyzję o przedłużeniu do końca marca obniżki VAT na gaz i energię elektryczną oraz akcyzy na paliwa silnikowe. Ponadto zbada, w jaki sposób ludzie mogą uzyskać odroczenie spłaty kredytu hipotecznego. Sam rząd zobowiązał się do oszczędniejszego korzystania z ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia.

De Croo przyznał, że działania podejmowane na poziomie krajowym nie wystarczą, by rozwiązać wszystkie problemy. Europejscy ministrowie ds. energii spotkają się 9 września w celu przeprowadzenia nadzwyczajnych konsultacji w sprawie interwencji na rynku europejskim.

To spotkanie będzie "bardzo ważnym momentem" - powiedział De Croo, który podkreślił, że od marca wzywa do wprowadzenia europejskiego limitu cen gazu. "Tylko Europa może dziś powstrzymać to +krwawienie+" - powiedział. Premier odniósł się do cen gazu w Azji i USA, które są odpowiednio o połowę i 10 razy niższe niż w Europie. To dowodzi, że niższa cena nie musi oznaczać niedoborów - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński

