Belgia: Otwarcie kin i teatrów już za niecały miesiąc

Belgijskie władze zdecydowały, że branża gastronomiczna będzie mogła ponownie oferować usługi w pomieszczeniach od 9 czerwca. Tego samego dnia otworzą się teatry i kina, a pracownicy zaczną powracać do biur, początkowo na jeden dzień w tygodniu.

Zniesienie restrykcji jest jednak uzależnione od dwóch czynników - spadku liczby osób na oddziałach intensywnej terapii w związku z Covid-19 oraz ciągłego postępu w kampanii szczepień.

"Dzięki postępowi kampanii szczepień kierujemy się w stronę normalnego życia" - oznajmił we wtorek wieczorem po posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele belgijskich władz federalnych i regionalnych, premier Belgii Alexander De Croo.

Od 9 czerwca będą mogły znów działać również m.in. pchle targi, siłownie, kasyna, sauny, parki rozrywki, solaria i kręgielnie. W imprezach w pomieszczeniach będzie mogło uczestniczyć do 200 osób, w plenerze - do 400. Zasady te nie dotyczą jednak kultu religijnego. W nabożeństwach w świątyniach będzie mogło uczestniczyć do 100 osób i do 200 na zewnątrz.

13 sierpnia ponownie będą już dozwolone duże imprezy dla ponad 5000 osób, przy czym uczestnicy będą musieli przedstawić dowód, że otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki lub negatywny wynik testu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz