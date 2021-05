Belgia otworzyła w sobotę ogródki w restauracjach i pubach

Od soboty po raz pierwszy od kilku miesięcy restauracje i bary mogą serwować posiłki i napoje mieszkańcom Belgii w swoich ogródkach. Siedzenie wewnątrz restauracji czy pubu jest jednak nadal zabronione.

To nie jedyne obostrzenia, z których Belgia rezygnuje decyzją federalnych władz.

Od soboty imprezy, występy kulturalne oraz profesjonalne zawody sportowe mogą ponownie odbywać się na świeżym powietrzu po uprzednim uzyskaniu pozwolenia. Publiczność nie może przekraczać 50 osób.

Śluby cywilne i nabożeństwa religijne mogą być organizowane na świeżym powietrzu dla maksymalnie 50 osób.

Od północy do godz. 5. rano zabronione jest publiczne gromadzenie się w grupach powyżej 3 osób. Dzieci do 12. roku życia nie są w to wliczone, a członkowie tej samej rodziny mogą przebywać razem, niezależnie od liczby członków rodziny. Alkohol można teraz sprzedawać do godz. 22.

Każda rodzina może przyjąć maksymalnie 2 osoby, nie licząc dzieci do lat 12, jednocześnie w swoim domu.

Od soboty otwarte mogą być też parki rozrywki i pchle targi.

Z Brukseli Łukasz Osiński