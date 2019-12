Belgia: Paul Magnette poprosił króla o zwolnienie go z roli mediatora

Socjalistyczny polityk Paul Magnette poprosił w poniedziałek króla Belgów o zwolnienie go z funkcji mediatora. Tę funkcje powierzył mu Filip I po to, aby spróbował znaleźć porozumienie między partiami, by stworzyć nowy rząd federalny.

Przed sześcioma miesiącami Belgowie zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Od tego czasu Belgia tkwi w politycznym ślepym zaułku, a politycy nadal bezskutecznie próbują utworzyć koalicję, która mogłaby wyłonić nowy rząd.

W poniedziałek Paul Magnette zwrócił się do króla o rezygnację z misji mediatora. Jak pisze "Le Soir", w obliczu impasu socjalistyczny polityk poprosił króla o zwolnienie go z powierzonej misji

"Minęło pięć tygodni, wraz z całym moim zespołem i pracownikami staraliśmy się znaleźć rozwiązania dla Belgii" - poinformował Magnette w poniedziałek wieczorem w filmie opublikowanym na Twitterze.

"Pracowaliśmy ze wszystkimi partiami politycznymi. Zidentyfikowaliśmy priorytety. Pracowaliśmy nad konwergencją i myślę, że zaczęliśmy szukać rozwiązań w bardzo ważnych tematach, takich jak zatrudnienie, zdrowie, sprawiedliwość, emerytury, zmiany klimatu ... (...)Oczywiście zamierzam pozostać konstruktywny w nadchodzących tygodniach, kontynuować pracę, szukać rozwiązań dla wszystkich Belgów, od Zeebrugge po Arlon i od Eupen po Mouscron" - dodał.

Król rozpoczął w poniedziałek konsultacje z przewodniczącym partii. Będą one kontynuowane we wtorek rano.

Podział administracyjno-językowy Belgii praktycznie uniemożliwia wyłonienie zdecydowanego zwycięzcy w wyborach krajowych. O ile we flamandzkojęzycznej Flandrii dużą popularnością cieszą się partie prawicowe, o tyle we francuskojęzycznej Walonii silni są socjaliści.

Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA) i socjaliści mają łącznie 45 miejsc w parlamencie - bez obu tych partii trudno będzie utworzyć koalicję i wyłonić rząd federalny. Pozostałe ugrupowania, które mogą do niej wejść, to m.in. Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Flamandzka (CD&V), Partia Ekologiczna oraz Ruch Reformatorski (MR).

Z Brukseli Łukasz Osiński