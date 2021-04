Belgia: Pierwsze szczepionki Johnson & Johnson dotarły do kraju

Pierwsza dostawa szczepionki przeciwko koronawirusowi wyprodukowanej przez amerykańską firmę farmaceutyczną Johnson & Johnson dotarła do Belgii. Zawiera 36 000 dawek szczepionki. Kolejne 62 400 dawek zostanie dostarczonych w ciągu tygodnia rozpoczynającego się 26 kwietnia - podała telewizja VRT.

Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla stosowania szczepionki Johnson & Johnson 11 marca. Zostało to uznane za ważny krok w kampanii szczepień, między innymi dlatego, że w przeciwieństwie do innych szczepionek przeciwko koronawirusowi, Johnson & Johnson wymaga tylko jednego zastrzyku, a nie dwóch.

Belgia ma nadzieję otrzymać 1,4 miliona dawek szczepionki Johnson & Johnson przed końcem czerwca.

W poniedziałek firma Johnson & Johnson rozpoczęła dostawy swojej szczepionki przeciw Covid-19 do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w UE szczepionek przeciw Covid-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce - można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

Zgodnie z kontraktem J&J ma dostarczyć do UE w II kwartale br. 55 mln dawek swojej szczepionki.

Z Brukseli Łukasz Osiński