Belgia: Początek czwartej fazy znoszenia obostrzeń; niska liczba zakażeń koronawirusem

Belgia weszła w środę w czwartą fazę znoszenia obostrzeń wprowadzonych, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Najnowsze dane pokazują dalszy spadek nowych infekcji. W ciągu minionego tygodnia średnio 82 osoby otrzymywały pozytywny wynik na Covid-19.

Od początku pandemii w Belgii zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 61 427 osób. Szczyt zachorowań przypadł w pierwszej połowie kwietnia. Od tego czasu liczba hospitalizowanych i nowych przypadków systematycznie spada.

Między 22 a 29 czerwca średnio 14 osób dziennie było przyjmowanych do szpitala z powodu Covid-19. To o 20 proc. mniej niż między 15 a 22 czerwca.

Takie pozytywne dane pojawiają się, choć na ulicach już dawno ruch wrócił do normy, a restauracje i bary przyjmują klientów już od ponad trzech tygodni. Ponad trzy tygodnie temu - 7 czerwca - w Brukseli miała miejsce wielotysięczna demonstracja przeciwko rasizmowi, na której nie przestrzegano zasad dystansu społecznego. Choć obawiano się, że to po tym zgromadzeniu odnotowane mogą zostać ogniska zakażeń, tak się jednak nie stało.

Dzięki utrzymującym się od kilku tygodni pozytywnym trendom złożona z przedstawicieli władz różnych regionów Rada Bezpieczeństwa Narodowego zdecydowała w minionym tygodniu, że 1 lipca zniesione zostaną kolejne obostrzenia.

Od środy mieszkańcy Belgii mogą zwiększyć liczbę osób, z którymi chcą się spotykać. Początkowo były to zaledwie cztery najbliższe osoby (zawsze te same osoby) w ramach jednego gospodarstwa domowego, potem zwiększono liczbę do 10, a od środy można się spotykać z 15 osobami. Ważne przy tym, że co tydzień ową piętnastkę można zmienić na inny skład. W czasie spotkań zachowane mają być zasady dystansu społecznego.

W środę w Belgii otwarte mogą już być ponownie baseny, centra odnowy biologicznej, parki rozrywki, kasyna i sale gier. Dozwolone są też wydarzenia kulturalne z publicznością do 200 osób wewnątrz, pod warunkiem przestrzegania środków bezpieczeństwa. Na imprezy plenerowe będzie można zgromadzić do 400 osób.

Robienie zakupów nie musi już odbywać się w pojedynkę, znika także ograniczenie czasowe. Jednak środki bezpieczeństwa, takie jak zachowanie dystansu, muszą być cały czas przestrzegane.

Noszenie maseczek w miejscach publicznych jest rekomendowane, ale o tym, gdzie jest to obowiązkowe decydują władze lokalne. W Brukseli zakrywanie ust i nosa obowiązkowe jest na niektórych bardziej zatłoczonych ulicach oraz w sklepach, a także w komunikacji publicznej.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka