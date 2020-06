Belgia: Polacy głosują korespondencyjnie, aktywiści pomagają dostarczać głosy

Ponad 11 tys. osób, które zarejestrowały się na wybory prezydenta RP w obwodach wyborczych w Belgii, głosuje korespondencyjnie, ale służby konsularne umożliwiły osobiste odniesienie pakietu wyborczego do urny. Aktywiści pospieszyli z pomocą, by zbierać głosy z różnych zakątków kraju.

Jak poinformował PAP konsul generalny w Brukseli Jacek Grabowski do głosowania w wyborach prezydenckich zarejestrowało się w Belgii 11 487 osób. To prawie dwa razy więcej niż w poprzednim głosowaniu tego samego rodzaju. "W pierwszej turze wyborów pięć lat temu zarejestrowało się 6902 wyborców, wydano 6039 kart do głosowania" - przekazał konsul.

Pakiety wyborcze Polakom mieszkającym w Belgii były wysyłane pod adresy wskazane przy rejestracji. Po ich otrzymaniu można je było odesłać, albo dostarczyć osobiście do konsulatu w Brukseli. W niedzielę można było je też zanieść do urny w jednej z trzech komisji wyborczych w belgijskiej stolicy.

Tym, którzy nie chcieli bądź nie mogli tego zrobić pomagają wolontariusze "Sztabu Pomocy Belgia". "Przejedziemy w sumie około 300 kilometrów zbierając pakiety z kilku miast" - powiedział PAP Sebastian Gojdz, jeden z wolontariuszy zaangażowanych w akcję.

Wyposażeni w kartonowe urny, w specjalnie oklejonych samochodach i koszulkach aktywiści spędzają w ogłoszonym wcześniej w mediach społecznościowych miejscu około pół godziny. Po odebraniu głosów ruszają do kolejnego miasta.

"Jest bardzo dobry odzew: ktoś przyniósł pączki, ktoś zamówił pizzę, ludzie oferują, że chcą zapłacić za nas parking, tam gdzie jest to konieczne" - opowiada PAP Sebastian Gojdz, który na swojej trasie ma m.in. Hasselt, Liege i Namur. W sumie trzy ekipy ze sztabu będą zbierać pakiety wyborcze w 13 miastach Belgii.

Głosowanie przebiega spokojnie. Do "Sztabu Pomocy Belgia" docierały skargi, że pakiet wyborczy w ogóle nie został dostarczony, informacje takie pojawiały się też w mediach społecznościowych, ale były to raczej pojedyncze głosy.

Według danych PKW frekwencja w kraju w niedzielnych wyborach prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,08 proc. To więcej niż pięć lat temu. 10 maja 2015 roku frekwencja na godz. 12 wyniosła 14,61 proc.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka