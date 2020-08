Belgia: Politycy zeznają w związku ze śmiercią Jozefa Chovanca

Gabinet ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Jana Jambona został poinformowany o sprawie Jozefa Chovanca, który zmarł w 2018 r. po brutalnej interwencji belgijskiej policji - wynika z zeznań, jakie przed komisjami parlamentu złożył w środę szef MSW Pieter De Crem.

Sprawa dotyczy obywatela Słowacji, który dwa lata temu został zatrzymany na lotnisku Charleroi, ponieważ odmówił okazania biletu i przez nieodpowiednie zachowanie został wyproszony z pokładu samolotu. Ujawnione w ubiegłym tygodniu nagranie z kamery przemysłowej pokazuje, w jaki sposób, chcąc go powstrzymać od samookaleczeń, interweniowała policja. Poza brutalnością powszechną krytykę wzbudził fakt, że jedna z policjantek, co pokazało nagranie z celi na lotnisku, podniosła do góry rękę w nazistowskim pozdrowieniu.

Z informacji przekazanych podczas połączonego posiedzenia komisji sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przez De Crema wynika, że w związku z całą sprawą w MSW już przed dwoma laty był ambasador Słowacji. Dopiero jednak ujawienie nagrań w minionym tygodniu spowodowało powszechne oburzenie i zajęcie się tą sprawą przez komisje parlamentarne.

Sam Jambon, który w tym czasie był ministrem spraw wewnętrznych w minionym tygodniu zaprzeczył, by wiedział cokolwiek na temat incydentu na lotnisku w Charleroi, aż do doniesień, jakie pojawiały się w minionych dniach.

Policja belgijska wiedziała o sprawie śmierci obywatela Słowacji, ale - jak podają media - nie miała nagrań wideo z interwencji funkcjonariuszy. Zostały one zajęte przez sądy w ramach prowadzonej sprawy.

W miniony czwartek odpowiedzialny za jednostki lotniskowe wiceszef policji federalnej Andre Desenfants ogłosił, że odsuwa się w związku z tą sprawą. Desenfants zaznaczył, że nie zrezygnował, ale tymczasowo opuścił stanowisko do czasu przeprowadzenia śledztwa.

Zatrzymanie Chovanca odbyło się 25 lutego 2018 r., a policja federalna - jak wynika z zeznań De Crema - została poinformowana o tym następnego dnia. Jego żona skontaktowała się z ambasadą Słowacji 26 lutego po przyjęciu go do szpitala. Chovanec zmarł w placówce leczniczej 27 lutego. Sprawę bada prokuratura.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka