Belgia: Ponad 1,2 miliona szczepionek trafi do kraju w ciągu dwóch tygodni

Ponad 1,2 miliona dawek szczepionki przeciwko Covid-19 ma zostać dostarczonych do Belgii w ciągu najbliższych dwóch tygodni – informują belgijskie media.

Jak podaje telewizja VRT, 417 700 dawek szczepionki zostanie dostarczonych w tygodniu od 19 do 25 kwietnia. W następnym tygodniu (od 26 kwietnia do 2 maja) do Belgii ma trafić 805 830 dawek.

W maju i czerwcu do Belgii zostanie wysłanych łącznie 5,8 miliona dawek szczepionek Pfizer-BioNTech i Moderna. Władze nie prezentują jednak danych dot. potencjalnych dostaw szczepionek AstraZeneca i Johnson & Johnson w najbliższych tygodniach.

Czas między dostarczeniem szczepionek do kraju a ich użyciem cały czas się skraca. Miesiąc temu mijało średnio 19 dni od dostarczenia szczepionki do zaszczepienia jednej z osób. Obecnie jest to 9 dni. Czas między dostarczeniem szczepionki Pfizer-BioNTech a jej użyciem jest najkrótszy z uwagi na niezawodność dostaw.

Przewodniczący grupy roboczej ds. szczepień Dirk Ramaekers powiedział na niedawnej konferencji prasowej, że ma nadzieję, iż Europejska Agencja Leków szybko podejmie decyzję dotyczącą szczepionki Johnson & Johnson.

Dodał, że "dodatkowe dostawy Pfizera mogą potencjalnie zrekompensować Johnson & Johnson w samych liczbach, ale Pfizer wymaga dwóch dawek". Ramaekers powiedział również, że całkowite wstrzymanie szczepień w Johnson & Johnson nie wchodzi w rachubę.

