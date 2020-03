Belgia: Ponad 1800 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w Belgii stwierdzono 1 850 przypadków koronawirusa i 67 zgonów; 3717 pacjentów jest hospitalizowanych, w tym 789 na intensywnej terapii - podały w sobotę belgijskie media. W sumie w tym kraju stwierdzono ponad 9 tys. zakażeń.

Jak poinformował publiczny nadawca RTBF, w użyciu na razie jest 43 proc. łóżek do intensywnej terapii. Władze Belgii zdecydowały w piątek o przedłużeniu mających początkowo obowiązywać do 5 kwietnia ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu i przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa. Restrykcje mają obowiązywać do 19 kwietnia z możliwością ich przedłużenia do 3 maja.

W skrócie, należy pozostać w domu, z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś musi iść do pracy i to tylko jeśli jego obecność jest naprawdę konieczna lub wyjść do lekarza, albo kupić jedzenie czy leki. Kolejnym wyjątkiem jest aktywność fizyczna na zewnątrz taka jak spacery, jogging czy jazda na rowerze. Policja ma ściśle egzekwować restrykcje, w tym nakaz zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości między ludźmi.

W sumie w Belgii odnotowano dotąd 9 134 przypadki zakażenia, ale odnosi się to tylko do tych osób, których próbki zostały przebadane przez laboratoria. Od początku epidemii w kraju tym przeprowadzono ponad 44 tys. tekstów na obecność koronawirusa.

Pomiędzy 15 a 27 marca 1 063 pacjentów z Covid-19 opuściło szpitale. Tylko w ciągu minionych 24 godzin przyjęto natomiast 575 osób. W sumie w Belgii zmarło 353 chorych.

Zdaniem epidemiologa Mariusa Gilberta na razie jest za wcześnie, by ocenić wprowadzone przez rząd 17 marca środki. "Mamy do czynienia z kontynuacją trendu; trzeba jeszcze kilku dni, aby podsumować skuteczność środków z 17 marca dotyczących szybkości rozprzestrzeniania się wirusa" - napisał na Twitterze ekspert.

W ślad za innymi krajami europejskimi rząd Belgii ogłosił w połowie marca zamknięcie wszystkich szkół, kawiarni, restauracji i części sklepów.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka