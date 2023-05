Belgia: Ponad 72 proc. Turków w Belgii zagłosowało na Erdogana, najwięcej ze wszystkich krajów Europy Zachodniej

Ponad 7 na 10 belgijskich Turków zagłosowało w wyborach prezydenckich na Recepa Tayyipa Erdogana. Urzędujący prezydent nigdzie indziej w Europie Zachodniej nie jest tak popularny, jak w Belgii.

14 maja br. w Turcji odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. Komisja wyborcza po zliczeniu 99 proc. głosów krajowych oraz 84 proc. z zagranicy podała, że Recep Tayyip Erdogan uzyskał 49,4 proc. głosów, a kandydat opozycji Kemal Kilicdaroglu 44,9 proc.

Od 2014 roku Turcy mieszkający za granicą mogą głosować w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. W tym roku w Belgii uprawnionych do głosowania było około 135 tys. Turków, z czego głos oddało 85 tys. osób. Największe poparcie uzyskał urzędujący prezydent, na którego zagłosowało 72,31 proc. belgijskich Turków. Jego głównego konkurenta, kandydata opozycji Kemala Kilicdaroglu, poparło 24,65 procent głosujących w Belgii.

Jak podaje turecka agencja prasowa Anadolu, Erdogan zdobył najwięcej głosów we wszystkich krajach Europy Zachodniej, w których głosowali Turcy. W Holandii poparło go 68,4 proc. głosujących, w Niemczech 65,4 proc., we Francji 64,2 proc. a w Luksemburgu 59,2 proc.

"W Turcji mówi się: nie mieszkasz w tym kraju, nie doświadczasz inflacji, nie doświadczasz problemów ekonomicznych" - powiedziała portalowi VRT Nws holendersko-turecka dziennikarka Zehra Kaya. "Doświadczasz tylko dobrych rzeczy: dobrych dróg i infrastruktury. Przyjeżdżasz ze swoimi euro i możesz je dobrze wymieniać i inwestować" - tłumaczy dziennikarka.

Andrzej Pawluszek