Belgia: Pracownicy kolei belgijskich zapowiadają strajki w obawie przed zwolnieniami

Pracownicy kolei belgijskich zapowiadają strajki w listopadzie i grudniu w obawie przed zwolnieniami. To jeszcze bardziej ograniczy obsługę podróżujących i osób o ograniczonej sprawności ruchowej; pracuję na kolei od 30 lat i jest to coś bez precedensu - ocenił Guenther Blauwens z socjalistycznego związku zawodowego ACOD Spoor.

Jak powiadomiła telewizja VRT, podczas spotkania zarządu belgijskiego przedsiębiorstwa kolejowego ze związkami zawodowymi nie osiągnięto porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć dwóch 48-godzinnych strajków kolejowych zaplanowanych na listopad i grudzień.

Pracownicy MBS będą strajkować od godziny 22 we wtorek 7 listopada do godziny 22 w czwartek 9 listopada. Drugi strajk nastąpi cztery tygodnie później, od wieczora we wtorek 5 grudnia do godziny 22 w czwartek 7 grudnia. Wiadomość o kontynuacji strajków została potwierdzona przez związki zawodowe po tym, jak spotkanie z zarządem spółki kolejowej zakończyło się bez przyjęcia uchwały.

Pracownicy kolei są niezadowoleni z reorganizacji i środków zwiększających produktywność, które chce wdrożyć zarząd NMBS, belgijskiego państwowego przewoźnika kolejowego.

Guenther Blauwens z socjalistycznego związku zawodowego ACOD Spoor powiedział w rozmowie z VRT News, że zarząd kolei "chce zmniejszyć liczbę osób zatrudnionych na stacjach o prawie 250". "To jeszcze bardziej ograniczy obsługę podróżujących i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Pracuje na kolei od 30 lat i jest to po prostu bez precedensu" - podkreślił.

Z Brukseli Łukasz Osiński