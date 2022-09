Belgia: Prawie 650 tys. osób otrzymało drugą dawkę przypominającą szczepionki na Covid-19

Najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa w Belgii pokazują dalsze spadki liczby nowych zakażeń, hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19. Do tej pory ponad 642 tys. osób otrzymało w kraju drugie szczepienie przypominające - podała telewizja VRT.

W ciągu tygodnia od 6 do 12 września każdego dnia odnotowywano średnio 1664 nowe zakażenia koronawirusem. To o 8 proc. mniej niż średnia z poprzedniego tygodnia. Jednak liczba ta obejmuje tylko pozytywne testy PCR, a rzeczywista liczba infekcji jest zapewne wyższa.

Od 6 do 12 września każdego dnia w Belgii przeprowadzano średnio 8749 testów PCR na koronawirusa. To o 7 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Spośród przebadanych 20 proc. osób uzyskało pozytywny wynik testu.

Podstawowy wskaźnik reprodukcji koronawirusa wynosi obecnie w Belgii 0,97. Oznacza to, że 100 osób zakażonych wirusem przekazuje infekcję średnio kolejnym 97.

W ciągu ostatnich 7 dni (od 9 do 15 września) każdego dnia do belgijskich szpitali przyjmowano średnio 56 pacjentów z Covid-19. To o 8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Obecnie w krajowych szpitalach przebywa 707 pacjentów z Covid-19. To o 4 proc. mniej niż o tym czasie w zeszłym tygodniu.

Spośród hospitalizowanych z Covid-19 tylko 56 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. To nieznacznie (2 proc.) więcej niż tydzień temu.

Od początku pandemii dwa i pół roku temu w Belgii zmarło 32 625 osób zakażonych koronawirusem.

Z Brukseli Łukasz Osiński