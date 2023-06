Belgia: Premier: jeśli banki nie podniosą oprocentowania oszczędności klientów, to je do tego zmusimy

Jeśli banki same nie podniosą oprocentowania kont oszczędnościowych dla klientów, to będziemy interweniować i zmusimy je do tego- zapowiedział premier Belgii Aleksander De Croo w wywiadzie dla dziennika "Le Soir".

Szef rządu, który jest również liderem współrządzących Belgią liberałów, udzielił obszernego wywiadu, który został opublikowany w weekendowym wydaniu gazety.

De Croo zapytany o to, czy postulowane przez koalicjantów podwyższenie oszczędności klientów banków jest możliwe odparł, iż wierzy, że banki "bardzo szybko" podniosą oprocentowanie oszczędności. Dodał jednak, że jeżeli tego nie uczynią, to rząd będzie interweniować.

"Nie chodzi o to, aby +straszyć+ banki, ale jeśli rynek nie zareaguje, będziemy musieli mieć odwagę działać w taki czy inny sposób" - powiedział premier i dodał, że wierzy w wolny rynek, ale jeśli nie będzie korzystnych dla obywateli rozwiązań, "będzie musiał interweniować".

Pod koniec maja br. minister finansów Vincent Van Peteghem dał bankom miesiąc na podjęcie decyzji w sprawie podniesienia oprocentowania oszczędności.

Andrzej Pawluszek