Belgia: Prezes AB InBev: nawyk picia piwa w domu pozostanie po złagodzeniu restrykcji

Po złagodzeniu restrykcji osoby pijące piwo prawdopodobnie utrzymają pandemiczne nawyki zamawiania napojów przez internet i spożywania ich w domu - powiedział w czwartek w rozmowie z agencją Reutera Carlos Brito, prezes koncernu piwowarskiego Anheuser-Busch InBev (AB InBev) z siedzibą w Belgii.

Brito przyznał, że wielu konsumentów bardzo chce wrócić do barów, na imprezy sportowe czy festiwale, ale jego zdaniem zachowania po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa nie będą takie jak wcześniej.

"Tendencja, co obserwujemy w Chinach, jest taka, że konsumenci wracają do wielu starych nawyków, ale myślę, że dom pozostanie bardziej centrum niż był wcześniej" - stwierdził. Zwrócił też uwagę na "wygodę" zamawiania rzeczy przez internet z dostawą do domu.

Brito powiedział także, że zarówno AB InBev, jak i inne browary potrzebują otwarcia pubów i restauracji, ponieważ generowane przez nie przychody są w wielu krajach wyższe niż w przypadku piwa sprzedawanego w sklepach, a więcej puszek jednorazowego użytku podnosi koszty. "Puszki są droższe, a ponieważ wszyscy puszkują, na całym świecie brakuje wszystkim puszek, więc płaci się za nie więcej" - stwierdził Brito.