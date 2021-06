Belgia: Prezydent Duda przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie NATO

Prezydent Andrzej Duda przybył w niedzielę wieczorem do Brukseli, gdzie w poniedziałek weźmie udział w szczycie przywódców państw NATO. Głównym tematem rozmów będzie inicjatywa "NATO 2030", mająca wzmocnić jedność Sojuszu i przygotować go na wyzwania przyszłości. W polskiej delegacji jest również minister obrony Mariusz Błaszczak.

W ramach szczytu NATO polski przywódca odbędzie bilateralne spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem oraz z premierem Macedonii Północnej Zoranem Zaewem.

Głównym tematem tegorocznego jednodniowego spotkania przywódców państw i rządów krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego ma być plan wzmocnienia i dostosowania go do nowych wyzwań - "NATO 2030". Proces ten rozpoczął się na szczycie w Londynie w 2019 r.

Do prac nad tym planem sekretarz generalny Jens Stoltenberg powołał 10-osobowy zespół złożony z przedstawicieli Danii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, USA, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W grudniu ub. r. grupa ekspertów przedstawiła raport "NATO 2030. United for a New Era" dotyczący wzmocnienia politycznego wymiaru Sojuszu i mechanizmów konsultacji.

Z Brukseli prezydent uda się do Bratysławy, gdzie we wtorek weźmie udział w corocznej konferencji GLOBSEC. Forum to odbędzie się w formule hybrydowej i będzie w dużej mierze dotyczyć sytuacji i odbudowy środkowej Europy po pandemii. W planie wizyty Dudy są spotkania z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą i prezydentem Chorwacji Zoranem Milanoviciem oraz wystąpienie. Wśród zapowiadanych mówców są także prezydent Francji, przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Stoltenberg, była sekretarz stanu USA Madeleine Albright, papież Franciszek, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk i historyk Timothy Garton Ash.