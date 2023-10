Belgia: Prezydent Ukrainy Zełenski przybył do Brukseli

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który we wtorek złożył wizytę w Rumunii, udał się stamtąd do stolicy Belgii Brukseli i przybył do tego miasta w godzinach wieczornych - poinformowała agencja Belga. W środę w Brukseli zaplanowano 16. spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (tzw. grupy Ramstein) zajmującej się koordynacją pomocy zbrojeniowej dla Kijowa.

Tematem kolejnego posiedzenia ministrów obrony państw NATO w tzw. formacie Ramstein będzie nie tylko dalsze wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją, ale także m.in. odnotowane w nocy z soboty na niedzielę uszkodzenie gazociągu łączącego Finlandię z Estonią - przekazała agencja Reutera.

Zełenski przeprowadzi w środę rozmowy z przedstawicielami władz Belgii, m.in. premierem Alexandrem de Croo oraz ministrami spraw zagranicznych, obrony i współpracy rozwojowej - powiadomiły belgijskie agencje i media.