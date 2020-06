Belgia: Protest policji przeciwko oskarżeniom o rasizm

Około 350 belgijskich policjantów protestowało w piątek w Brukseli nie zgadzając się z publiczną krytyką pod adresem sił bezpieczeństwa w związku z demonstracjami przeciwko rasizmowi i brutalności policji w USA i innych krajach, w tym w Belgii.

Funkcjonariusze, niektórzy w mundurach a wszyscy w maskach ochronnych na twarzach, ustawili się w rzędzie przed głównym dworcem w Brukseli i rzucili na ziemię odznaki i kajdanki.

"To nie są Stany Zjednoczone, to nie to samo" - powiedział inspektor Vincent De Clercq, jeden z protestujących. Musimy przestać uogólniać i wciąż czynić z policji obiekt ataków - dodał.

Zabójstwo nieuzbrojonego Afroamerykanina George'a Floyda podczas zatrzymania przez policję w maju w Minneapolis doprowadziło do tygodni globalnych protestów i dyskusji na temat dyskryminacji rasowej.

Według De Clercqa zabójstwo Floyda było skandaliczne, jednak pomimo nielicznych belgijskich policjantów, którzy powinni zostać zwolnieni za rasistowskie poglądy, większość pracuje dobrze. "Są zmęczeni byciem opluwanymi od rana do wieczora" - dodał.

"Walka z policją jest zbyt prosta i krótkowzroczna" - ocenił Mario Thys ze związku zawodowego policji SNPS, cytowany przez "Brussels Times".

Stołeczny dziennik zaznacza, że belgijska policja jest oskarżana o instytucjonalny rasizm, w tym profilowanie etniczne i często gwałtowne konfrontacje z mieszkańcami kraju wywodzącymi się z mniejszości. Jako przykłady podaje śmierć nastolatka w pościgu policyjnym po tym, jak został on przyłapany na jeździe na hulajnodze podczas kwarantanny czy ciężkie pobicie uchodźcy z Sudanu bez żadnego innego powodu niż to, że funkcjonariusz - jak powiedziano przed sądem - "wściekł się".

Belgijska policja poinformowała w środę, że bada incydent, w którym czarnoskóra posłanka do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, Pierrette Herzberger-Fofana, miała zostać zaatakowana przez czterech policjantów po tym, jak zaczęła filmować funkcjonariuszy nękających dwoje młodych czarnoskórych. Rzeczniczka policji zaprzeczyła, że użyto wówczas siły.