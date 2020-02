Belgia: Przygotowania na pojawienie się koronawirusa

Belgia przygotowuje się na pojawienie kolejnych przypadków koronawirusa. Jak dotąd chorobę stwierdzono u jednej osoby, jednak wraz kończącym się okresem ferii władze spodziewają się, że część obywateli może powrócić do kraju z wirusem.

"Istnieje bardzo realna szansa, że wirus dotrze do naszego kraju. Ale mamy plan" - powiedziała w środę w belgijskim radiu federalna minister zdrowia Maggie De Block (Open VLD).

Minister pracowała przez ostatnie dni z federalną agencją ds. zdrowia publicznego i utworzyła komitet zarządzania ryzykiem. Spotkała się również ze swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich UE.

W efekcie rząd Belgii jest przygotowany do ewentualnego zamknięcia szkół, transportu publicznego, kin, stadionów piłkarskich i innych miejsc publicznych, w których gromadzą się setki ludzi, a także, w razie potrzeby, poddanie kwarantannie całych wiosek, tak jak dzieje się to we Włoszech.

"Jeśli stanie się to konieczne, zrobimy to" - powiedziała De Block. "Rozważymy każdy środek, ale w przypadku poddania kwarantannie całych miast to musiałoby dojść do wielu infekcji. (...) Jesteśmy czujni i gotowi na to, co może się wydarzyć" - dodała.

De Block powiedziała, że Belgowie wracający z Włoch nie będą testowani na obecność wirusa ani automatycznie poddawani kwarantannie. "Byłoby to bezcelowe z powodu okresu inkubacji" - powiedziała.

Minister zachęcała też, by stosować takie same środki ostrożności przeciwko koronawirusowi, jak przeciwko grypie: myć ręce ciepłą wodą z mydłem częściej niż zwykle i starać się nie zbliżać do kogoś, kto kicha i kaszle. Rząd belgijski uruchomił też stronę internetową w czterech językach, aby odpowiedzieć na obawy i pytania ludzi dotyczące koronawirusa.

Szpital w Antwerpii tworzy specjalny oddział dla osób zainfekowanych koronawirusem. Od niedzieli szpital odnotował wyraźny wzrost liczby osób, które chcą być badane pod kątem obecności wirusa. "Spodziewamy się większej liczby osób, które mogą mieć wirusa, wśród osób powracających z ferii" - powiedział dyrektor placówki Guy Hans.

